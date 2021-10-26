Электропотребление в Беларуси в январе-сентябре выросло почти на 2 млрд кВтч

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем электропотребления в Беларуси за девять месяцев 2021 года увеличился на 1,95 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,5 млрд кВтч. Об этом сказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Гродненской ТЭЦ-2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

При этом потребление электроэнергии реальным сектором экономики за этот период выросло на 1,12 млрд кВтч, населением - на 200 млн кВтч, энергосистемой - на 630 млн кВтч.

Как сообщил Виктор Каранкевич, в прошлом году объем электропотребления в стране составил 38 млрд кВтч. В этом году прогнозируется, что он превысит 40 млрд кВтч, а к концу 2025 года вырастет до 44 млрд кВтч.

"На протяжении 2021 года наблюдается устойчивая динамика роста электропотребления", - сказал Виктор Каранкевич. По его словам, этому содействовали комплексные меры, принятые на уровне главы государства и правительства. В частности, реализуется межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, в рамках которого создаются новые и модернизируются действующие производства. Растут объемы электрификации жилищного фонда.

Эта работа организована по трем основным направлениям - электрификация многоквартирного жилого фонда, перевод многоквартирных домов с использования твердого топлива на электроэнергию, а также электрификация индивидуального жилфонда для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Число обращений в энергоснабжающие организации о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям в стране по-прежнему увеличивается. Этому способствуют стимулирующие тарифы для населения, утвержденные на уровне главы государства, а также возможность возмещения части расходов на электроснабжение.

За январь - сентябрь 2021 года в энергоснабжающие организации поступило 20,4 тыс. таких обращений, из них 16,7 тыс., или 82%, были удовлетворены. Всего с 2019 года по истекший период 2021 года поступило 49 тыс. обращений, из них удовлетворено 39,2 тыс. Обращения, которые не были удовлетворены, включены в перспективные планы реконструкции электросетей, утвержденные энергоснабжающими организациями по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом.

"Использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения создает дополнительные комфортные условия проживания для наших граждан, в первую очередь в сельских населенных пунктах", - подчеркнул министр. Всего в стране более 23 тыс. сельских населенных пунктов, из них газифицированы около 3,5 тыс. В то же время доступ к электроэнергии есть во всех населенных пунктах. "Там, где есть технические условия, нужно давать людям возможность использовать электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения", - сказал он.

Для расширения этих возможностей продолжится модернизация электросетевой инфраструктуры. Стоит задача увеличить объем строительства и модернизации линий электропередачи с 1,6 тыс. км до 2,7 тыс. км в год.-0-