Электропотребление зарядными станциями для электротранспорта в Беларуси в 2020 году выросло почти вдвое

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта в Беларуси в 2020 году вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом - до 7,7 млн кВт.ч. Об этом сказал сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Дзержинского района электросетей филиала "Столбцовские электрические сети" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Если в 2019 году объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта составил около 4 млн кВт.ч, то по итогам 2020 года этот показатель вырос почти вдвое - до 7,7 млн кВт.ч, - констатировал Виктор Каранкевич. - По нашим прогнозам, этот рост продолжится".

Основа для развития электротранспорта в Беларуси сформирована: указом Президента приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке электротранспорта, так и при создании зарядной инфраструктуры. "Принятые меры дают результат: общая численность электромобилей в нашей стране, по последним данным, превысила 2,5 тыс.", - рассказал министр.

Фото Министерства энергетики

В целом в Беларуси создаются условия для роста электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением. Одна из важных задач для энергетического комплекса в текущей пятилетке - модернизация электросетевой инфраструктуры. "Ежегодно в стране строили и реконструировали в среднем около 1,6 тыс. км линий электропередачи. В 2020 году эта величина составила 1,9 тыс. км. В 2022-2023 годах мы должны выйти на 2,7 тыс. км в год", - отметил руководитель Минэнерго. Это создаст дополнительные возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также повысит надежность электросетевой инфраструктуры.

Виктор Каранкевич также проинформировал работников организации о ходе строительства Белорусской атомной станции. На первом блоке БелАЭС уже выработано около 1,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно сопоставимо с объемом годового потребления электроэнергии населением двух областей страны. На первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации.

В завершение выступления министр ответил на вопросы участников встречи. Они касались развития атомной энергетики, возможностей использования электротранспорта и расширения сети зарядных станций для электромобилей, предоставления арендного жилья молодым специалистам и других.

Во время посещения Дзержинского РЭС Виктор Каранкевич ознакомился с результатами его производственно-хозяйственной деятельности, условиями труда персонала. Особое внимание он уделил вопросам наведения порядка и благоустройства территории организации. Речь также шла об эффективном использовании производственных площадей.-0-