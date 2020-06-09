Эльвира Гаврилова: Digital-маркетинг как стартовая площадка для взлета вашего бизнеса

Если ваш бизнес успешен, значит вы используете маркетинг. Это непреложная истина, ведь без грамотной маркетинговой стратегии невозможно продвинуть даже самый качественный инновационный продукт. А, маркетинг, как и наш мир, не стоит на месте. И, чтобы поднять свой бизнес на более высокую ступень, необходимо оперативно реагировать на все изменения в маркетинговой среде. С тенденциями, которые сегодня господствуют в этой сфере, знакомит Эльвира Гаврилова - маркетолог, PR-технолог, продюсер, совладелица и CEO по европейскому региону рекламной компании Amillidius. Свои социальные и PR-проекты бизнес-эксперт всегда продвигала, используя современные маркетинговые инструменты. Об этом часто писали сми, в частности, такие именитые издания как Forbes.

Эльвира Гаврилова: "Диалог с клиентом - залог развития компании"

Эльвира Гаврилова в представительстве Amillidius в Варшаве (Польша)

Сумма, которую вкладывают мировые компании в digital-маркетинг уже перевалила за триллион долларов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы вложения бизнеса в эту сферу превысят 50% всех рекламных расходов. Какие же направления ожидает взрывной рост популярности и какую выгоду сулят они брендам.

"В последние десятилетия изменилась сама суть слова "общение". Все чаще оно протекает онлайн, давая возможность вступать в прямой диалог с человеком в любом уголке мира. Это стало толчком к развитию разговорного маркетинга, который предоставляет возможность бренду вести беседу с клиентом один на один" - отмечает маркетолог Эльвира Гаврилова. Каналов у разговорного маркетинга множество - это различные мессенджеры, онлайн-консультанты на сайтах, личные сообщения в соцсетях, чаты и проверенные временем способы - телефонные звонки, SMS, E-mail-рассылки.

"В последнее время, на примере клиентов нашей компании Amillidius, я замечаю рост популярности чат-ботов. Это перекликается с мировой статистикой, которая свидетельствует, что для общения с брендом 63% пользователей выбирают обмен сообщениями с чат-ботом. Чтобы развивать компанию, надо слушать существующих клиентов и выявлять потребности потенциальных. Это главный принцип разговорного маркетинга, и чат-боты эффективно воплощают его в жизнь. Поэтому я рекомендую активно использовать этот маркетинговый инструмент", - дает совет бизнес-эксперт Эльвира Гаврилова. Прямой диалог помогает выстроить обратную связь с аудиторией, добиться лояльности клиентов и роста их числа, что в результате приводит к увеличению доходов компании.

Эльвира Гаврилова с бельгийским бароном Александром Занзером, бизнесменом, продюсером, бывшим почетный консулом Монголии в Бельгии, дипломатическим консультантом, и его супругой. (Монако Яхт Шоу)

Еще один шаг навстречу клиенту позволяет сделать развитие голосового поиска. Сегодня все больше покупок происходит со смартфонов, примерно четверть владельцев гаджетов ежедневно пользуются голосовым поиском, и процент таких запросов растет с каждым днем. Взаимодействие с интернет-сервисами с помощью голоса активно развивается, и уже стало трендом. В связи с этим, Эльвира Гаврилова рекомендует своим клиентам пересматривать стратегии поисковой оптимизации (SEO): "В структуре голосовых поисковых запросов - наша обычная речь. Чтобы быть в тренде необходимо адаптировать SEO под поиск на основе вопросов, которые задаются естественным языком. Безусловно, это предполагает пересмотр маркетинговой стратегии в целом".

Одним из главных, если не самым главным трендом, стал сегодня видеомаркетинг. Он создает принципиально новый подход к рекламе и коммуникациям. Видео бьет рекорды популярности, и особенно растет мобильное потребление видеоконтента. Шесть из десяти пользователей смотрят онлайн-видео, а не ТВ. А ежедневное время просмотра видео в прямых эфирах Facebook возросло за последнее время вчетверо. Создавая качественный видеоконтент вы привлекаете внимание целевой к своему бренду. Особенно эффективно делать это в соцсетях.

Социальные сети стали неотъемлемой частью онлайн-маркетинга, и более 60% маркетологов активно используют для продвижения брендов видеоконтент. Эльвира Гаврилова принадлежит к их числу: "В продакшн-студии нашей рекламной компании мы создаем для клиентов профессиональные ролики об их товарах и услугах. Но это далеко не единственный вид видеоконтента. Вебинары, с целью продаж или тестирования новинок, мастер-классы и обучающие видео, трансляций мероприятий компании - все это я рекомендую использовать своим клиентам. Как показывает практика, особенно эффективна коллаборация с лидерами мнений - экспертами, селебрити, блогерами, которые создают личную связь со зрителем. Это помогает компаниям упростить и укрепить отношения с клиентами".

Эльвира Гаврилова на встрече с принцем Югославии Мишелем (Prince Michael of Yugoslavia), финансистом, общественным деятелем, филантропом. (Монако)

Facebook, Instagram и YouTube наращивают популярность благодаря функциям прямой трансляции. И это открывает еще большие возможности для бизнеса, позволяя проводить в режиме реального времени видеоконференции, общение в формате вопрос-ответ. Возможность взаимодействовать с целевой аудиторией здесь и сейчас является одним из самых эффективных способов привлечения внимания. А формат Stories помогает наладить коммуникацию с молодежной аудиторией. Как эксперт по развитию личного бренда, Эльвира Гаврилова всегда рекомендует прямые трансляции своим звездным клиентам.

Кроме того, Facebook и Instagram сегодня уже дают возможность пользователям совершать покупки непосредственно на их платформе. У компаний отпала необходимость привязывать свои интернет-магазины к профилям в соцсетях. Это удобно для покупателей - уменьшается количество необходимых шагов, ускоряется процесс оформления заказа и снижается вероятность отказа от покупки. Новая функция соцсетей открывает огромные возможности для бизнеса. Только в прошлом году более 70% пользователей Instagram приобрели продукт в приложении.

"Соцсети сегодня - это возможность легко и быстро находить новых клиентов и упрощать процесс совершения покупок. Наши компании-клиенты, прислушиваясь к моим рекомендациям, стали увеличивать свои бюджеты на рекламу в соцсетях", - делится бизнес эксперт.

Эльвира Гаврилова: Переходим на личности, или торжество искусственного интеллекта

Эльвира Гаврилова на встрече с английским бизнесменом Глином Хатчинсоном (Glyn Hutchinson), директором по развитию (Sales Director) компании Icon Connect

"Для брендов наступает эра персонализированного маркетинга, - уверена Эльвира Гаврилова. - Маркетинговая персонализация установит прочную связь между компанией и целевой аудиторией. И это не ограничивается обращением по имени в рассылках. В игру вступают технологии искусственного интеллекта, что позволяет персонализировать все, от контента до дизайна, включая рекомендаций по предлагаемым продуктам".

С развитием ИИ адресный подход стал реальностью - повысилась точность исследований потребительского рынка. И теперь реклама может быть направлена даже не на определенную аудиторию, а на конкретного потребителя, что делает ее максимально эффективной. Исследования в разных странах показали, что 80% потребителей с большей вероятностью заинтересуются брендом, практикующим индивидуальный подход. Одна из его составляющих, интерактивный контент:

чат-боты;

опросы и викторины;

автоматизированные аукционы;

дополненная реальность и виртуальная реальность;

"умные" почтовые рассылки и многое другое.

ИИ-технологии позволяют накапливают огромные объемы информации о пользователях, изучить их потребности и интересы, оценить реакцию на каждую рекламную кампанию. Все это анализируются, систематизируется и становится основой для разработки маркетинговых мероприятий. Применение систем на основе ИИ позволяет компаниям сократить расходы на нерелевантную, а значит неэффективную рекламу, и использовать маркетинговый бюджет с максимальной пользой.

"Сегодня компании, не следящие за маркетинговыми тенденциями, обречены на угасание. Вы, безусловно, можете игнорировать тренды, но должны быть готовы к тому, что вас обойдут конкуренты, которые их внедряют. Только использование самых современных инструментов маркетинга поможет укрепить позиции бренда. Так что, не медлите, изучайте тренды и внедряйте их в свою маркетинговую стратегию" - советует бизнес-эксперт Эльвира Гаврилова.

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