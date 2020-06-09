Эльвира Гаврилова: Digital-маркетинг как стартовая площадка для взлета вашего бизнеса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 июня 2020
Минск Переменная облачность +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:22 Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси Общество
11:19 Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища Регионы
11:03 Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля Общество
10:58 Число зараженных COVID-19 в России превысило 485 тыс. В мире
10:45 Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно Президент
10:43 Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля Общество
10:37 Куба успешно испытала вакцину для лечения пациентов с COVID-19 В мире
10:36 Изменение программ подготовки водителей вынесено на общественное обсуждение Общество
10:20 В БГУ рассказали об особенностях приемной кампании - 2020 Общество
10:18 Дело в отношении Ефремова переквалифицировали, ему грозит до 12 лет колонии В мире
10:09 Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси Регионы
10:09 ФОТОФАКТ: Около тысячи экспонатов размещается в музее Дубровенского льнозавода Культура
09:48 КНДР прекратила контакты с Республикой Корея В мире
09:43 В ДТП в Витебском районе пострадали четыре человека Происшествия
09:42 Участникам пикета в Гродно предъявлены обвинения Происшествия
09:39 На МТЗ произошло возгорание Происшествия
09:32 В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек Происшествия
09:14 У 57% жителей Бергамо обнаружили антитела к COVID-19 В мире
09:00 Более 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси собрали под Норильском В мире
09:00 Эльвира Гаврилова: Digital-маркетинг как стартовая площадка для взлета вашего бизнеса Экономика
08:36 Пострадавший в ДТП с участием Ефремова водитель умер в больнице В мире
08:31 ЕАЭС согласовал проект действий по профилактике коронавируса Экономика
08:22 Около 1 млн москвичей вернутся на рабочие места на этой неделе В мире
08:07 В глубинке не меньше перспектив - предприниматель из Жлобинского района о развитии дела Регионы
07:39 Уголовное дело возбудили в отношении российского актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы Калейдоскоп
07:34 Трамп заявил, что власти США не планируют упразднять полицию или урезать ее финансирование В мире
07:27 В Лунинецком районе бывший детсад реконструировали под амбулаторию Регионы
07:14 Оплатить проезд в минских маршрутках можно будет с помощью телефона Регионы
07:07 ГАИ Гомельской области усиливает контроль за пассажирскими перевозками Регионы
07:01 Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
Экономика
09 июня 2020, 09:00

Эльвира Гаврилова: Digital-маркетинг как стартовая площадка для взлета вашего бизнеса

Эльвира Гаврилова в своём кабинете
Эльвира Гаврилова в своём кабинете

Если ваш бизнес успешен, значит вы используете маркетинг. Это непреложная истина, ведь без грамотной маркетинговой стратегии невозможно продвинуть даже самый качественный инновационный продукт. А, маркетинг, как и наш мир, не стоит на месте. И, чтобы поднять свой бизнес на более высокую ступень, необходимо оперативно реагировать на все изменения в маркетинговой среде. С тенденциями, которые сегодня господствуют в этой сфере, знакомит Эльвира Гаврилова - маркетолог, PR-технолог, продюсер, совладелица и CEO по европейскому региону рекламной компании Amillidius. Свои социальные и PR-проекты бизнес-эксперт всегда продвигала, используя современные маркетинговые инструменты. Об этом часто писали сми, в частности, такие именитые издания как Forbes.

Эльвира Гаврилова: "Диалог с клиентом - залог развития компании"

Эльвира Гаврилова в представительстве Amillidius в Варшаве (Польша)
Эльвира Гаврилова в представительстве Amillidius в Варшаве (Польша)

Сумма, которую вкладывают мировые компании в digital-маркетинг уже перевалила за триллион долларов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы вложения бизнеса в эту сферу превысят 50% всех рекламных расходов. Какие же направления ожидает взрывной рост популярности и какую выгоду сулят они брендам.

"В последние десятилетия изменилась сама суть слова "общение". Все чаще оно протекает онлайн, давая возможность вступать в прямой диалог с человеком в любом уголке мира. Это стало толчком к развитию разговорного маркетинга, который предоставляет возможность бренду вести беседу с клиентом один на один" - отмечает маркетолог Эльвира Гаврилова. Каналов у разговорного маркетинга множество - это различные мессенджеры, онлайн-консультанты на сайтах, личные сообщения в соцсетях, чаты и проверенные временем способы - телефонные звонки, SMS, E-mail-рассылки.

"В последнее время, на примере клиентов нашей компании Amillidius, я замечаю рост популярности чат-ботов. Это перекликается с мировой статистикой, которая свидетельствует, что для общения с брендом 63% пользователей выбирают обмен сообщениями с чат-ботом. Чтобы развивать компанию, надо слушать существующих клиентов и выявлять потребности потенциальных. Это главный принцип разговорного маркетинга, и чат-боты эффективно воплощают его в жизнь. Поэтому я рекомендую активно использовать этот маркетинговый инструмент", - дает совет бизнес-эксперт Эльвира Гаврилова. Прямой диалог помогает выстроить обратную связь с аудиторией, добиться лояльности клиентов и роста их числа, что в результате приводит к увеличению доходов компании.

Эльвира Гаврилова с бельгийским бароном Александром Занзером, бизнесменом, продюсером, бывшим почетный консулом Монголии в Бельгии, дипломатическим консультантом, и его супругой. (Монако Яхт Шоу)
Эльвира Гаврилова с бельгийским бароном Александром Занзером, бизнесменом, продюсером, бывшим почетный консулом Монголии в Бельгии, дипломатическим консультантом, и его супругой. (Монако Яхт Шоу)

Еще один шаг навстречу клиенту позволяет сделать развитие голосового поиска. Сегодня все больше покупок происходит со смартфонов, примерно четверть владельцев гаджетов ежедневно пользуются голосовым поиском, и процент таких запросов растет с каждым днем. Взаимодействие с интернет-сервисами с помощью голоса активно развивается, и уже стало трендом. В связи с этим, Эльвира Гаврилова рекомендует своим клиентам пересматривать стратегии поисковой оптимизации (SEO): "В структуре голосовых поисковых запросов - наша обычная речь. Чтобы быть в тренде необходимо адаптировать SEO под поиск на основе вопросов, которые задаются естественным языком. Безусловно, это предполагает пересмотр маркетинговой стратегии в целом".

Одним из главных, если не самым главным трендом, стал сегодня видеомаркетинг. Он создает принципиально новый подход к рекламе и коммуникациям. Видео бьет рекорды популярности, и особенно растет мобильное потребление видеоконтента. Шесть из десяти пользователей смотрят онлайн-видео, а не ТВ. А ежедневное время просмотра видео в прямых эфирах Facebook возросло за последнее время вчетверо. Создавая качественный видеоконтент вы привлекаете внимание целевой к своему бренду. Особенно эффективно делать это в соцсетях.

Социальные сети стали неотъемлемой частью онлайн-маркетинга, и более 60% маркетологов активно используют для продвижения брендов видеоконтент. Эльвира Гаврилова принадлежит к их числу: "В продакшн-студии нашей рекламной компании мы создаем для клиентов профессиональные ролики об их товарах и услугах. Но это далеко не единственный вид видеоконтента. Вебинары, с целью продаж или тестирования новинок, мастер-классы и обучающие видео, трансляций мероприятий компании - все это я рекомендую использовать своим клиентам. Как показывает практика, особенно эффективна коллаборация с лидерами мнений - экспертами, селебрити, блогерами, которые создают личную связь со зрителем. Это помогает компаниям упростить и укрепить отношения с клиентами".

Эльвира Гаврилова на встрече с принцем Югославии Мишелем (Prince Michael of Yugoslavia), финансистом, общественным деятелем, филантропом. (Монако)
Эльвира Гаврилова на встрече с принцем Югославии Мишелем (Prince Michael of Yugoslavia), финансистом, общественным деятелем, филантропом. (Монако)

Facebook, Instagram и YouTube наращивают популярность благодаря функциям прямой трансляции. И это открывает еще большие возможности для бизнеса, позволяя проводить в режиме реального времени видеоконференции, общение в формате вопрос-ответ. Возможность взаимодействовать с целевой аудиторией здесь и сейчас является одним из самых эффективных способов привлечения внимания. А формат Stories помогает наладить коммуникацию с молодежной аудиторией. Как эксперт по развитию личного бренда, Эльвира Гаврилова всегда рекомендует прямые трансляции своим звездным клиентам.

Кроме того, Facebook и Instagram сегодня уже дают возможность пользователям совершать покупки непосредственно на их платформе. У компаний отпала необходимость привязывать свои интернет-магазины к профилям в соцсетях. Это удобно для покупателей - уменьшается количество необходимых шагов, ускоряется процесс оформления заказа и снижается вероятность отказа от покупки. Новая функция соцсетей открывает огромные возможности для бизнеса. Только в прошлом году более 70% пользователей Instagram приобрели продукт в приложении.

"Соцсети сегодня - это возможность легко и быстро находить новых клиентов и упрощать процесс совершения покупок. Наши компании-клиенты, прислушиваясь к моим рекомендациям, стали увеличивать свои бюджеты на рекламу в соцсетях", - делится бизнес эксперт.

Эльвира Гаврилова: Переходим на личности, или торжество искусственного интеллекта

Эльвира Гаврилова на встрече с английским бизнесменом Глином Хатчинсоном (Glyn Hutchinson), директором по развитию (Sales Director) компании Icon Connect
Эльвира Гаврилова на встрече с английским бизнесменом Глином Хатчинсоном (Glyn Hutchinson), директором по развитию (Sales Director) компании Icon Connect

"Для брендов наступает эра персонализированного маркетинга, - уверена Эльвира Гаврилова. - Маркетинговая персонализация установит прочную связь между компанией и целевой аудиторией. И это не ограничивается обращением по имени в рассылках. В игру вступают технологии искусственного интеллекта, что позволяет персонализировать все, от контента до дизайна, включая рекомендаций по предлагаемым продуктам".

С развитием ИИ адресный подход стал реальностью - повысилась точность исследований потребительского рынка. И теперь реклама может быть направлена даже не на определенную аудиторию, а на конкретного потребителя, что делает ее максимально эффективной. Исследования в разных странах показали, что 80% потребителей с большей вероятностью заинтересуются брендом, практикующим индивидуальный подход. Одна из его составляющих, интерактивный контент:

чат-боты;

опросы и викторины;

автоматизированные аукционы;

дополненная реальность и виртуальная реальность;

"умные" почтовые рассылки и многое другое.

ИИ-технологии позволяют накапливают огромные объемы информации о пользователях, изучить их потребности и интересы, оценить реакцию на каждую рекламную кампанию. Все это анализируются, систематизируется и становится основой для разработки маркетинговых мероприятий. Применение систем на основе ИИ позволяет компаниям сократить расходы на нерелевантную, а значит неэффективную рекламу, и использовать маркетинговый бюджет с максимальной пользой.

"Сегодня компании, не следящие за маркетинговыми тенденциями, обречены на угасание. Вы, безусловно, можете игнорировать тренды, но должны быть готовы к тому, что вас обойдут конкуренты, которые их внедряют. Только использование самых современных инструментов маркетинга поможет укрепить позиции бренда. Так что, не медлите, изучайте тренды и внедряйте их в свою маркетинговую стратегию" - советует бизнес-эксперт Эльвира Гаврилова.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес маркетинг предприниматели
Новости рубрики Экономика
Фото из архива ЕАЭС согласовал проект действий по профилактике коронавируса
Фото из архива Китай ждет Беларусь на 127-й Кантонской онлайн-ярмарке
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР
Фото из архива В Беларуси почти 3,3 тыс. фермерских хозяйств
Фото из архива Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ вырос на 62%
Фото из архива Доллар и евро на торгах 8 июня подешевели, российский рубль подорожал
Главное
Во время совещания Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19
Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
Топ-новости
Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля
Изменение программ подготовки водителей вынесено на общественное обсуждение
Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля
Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси
"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь
Жаркая погода будет в Беларуси до конца недели
В глубинке не меньше перспектив - предприниматель из Жлобинского района о развитии дела
ФОТОФАКТ: Около тысячи экспонатов размещается в музее Дубровенского льнозавода
Оплатить проезд в минских маршрутках можно будет с помощью телефона
ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается
Прием документов в первые классы школ Беларуси начнется 12 июня
"Раубичи" претендуют на проведение ЧМ-2025 по биатлону
Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Трамп заявил, что власти США не планируют упразднять полицию или урезать ее финансирование
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.