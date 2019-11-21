21 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом, прорабатываются также проекты в сельском хозяйстве и промышленности. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер рассказал об одной интересной детали визита руководства компании в Беларусь. По его словам, когда арабская делегация прибыла в Минск, им было тяжело разместиться в гостинице: все номера были заняты, поэтому представители Emaar Properties заселились в разных отелях. "Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы, его модернизировать, построить там отель современного уровня. Это тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован", - рассказал Александр Турчин.

Сегодня переговоры с руководством Emaar Properties провел Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Турчин после встречи рассказал, что стороны обсуждали перечень возможных инвестиционных проектов. "Направления различные. Мы обсудили широкий спектр вопросов: сельское хозяйство, промышленность, девелоперские проекты. Решения определенные приняты. Сейчас эти проекты должны быть досконально проработаны, подготовлены технико-экономические обоснования. Президент готов еще раз встретиться, чтобы уже более подробно обсудить эти вещи", - отметил первый заместитель премьер-министра. Он добавил, что проекты находятся в разной степени готовности, но "по всем понятны движение и сроки".

"Для этой компании есть предложения со всего мира, но они выбрали нашу страну. Хочу сказать, что, конечно, в этом огромная заслуга Президента. Поверьте, многие страны были бы рады, если бы они инвестировали в них", - обратил внимание Александр Турчин.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на встрече с председателем совета директоров Emaar Properties Мухаммедом Али Аль-Аббаром заявил, что Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики. "Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире - в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства, - сказал глава государства. - Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики".-0-