Энергетический потенциал Беларуси был отмечен на европейской министерской встрече в Бухаресте

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Энергетический потенциал Беларуси был отмечен на первой министерской встрече по энергетике стран Европейского союза и "Восточного партнерства", которая состоялась в Бухаресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Румынии.

В мероприятии по приглашению организаторов принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич. В своем выступлении он обратил внимание на энергетический потенциал Беларуси, отдельно остановился на достижениях страны в повышении энергоэффективности в производственной и социальной сферах, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии.

В числе основных вопросов участники встречи, приуроченной к 10-летию "Восточного партнерства", рассматривали развитие европейской энергетической инфраструктуры, энергоэффективность как инструмент достижения устойчивого энергообеспечения.

Белорусский дипломат в рамках встречи провел переговоры с министром энергетики Румынии Антоном Антоном, государственным секретарем МИД Румынии Даном Некулэеску, главами и членами делегаций отдельных стран Европейского союза и "Восточного партнерства". Обсуждались вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере энергетики, а также другие темы белорусско-румынской повестки.-0-