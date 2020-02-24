24 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Энергоемкость ВВП Беларуси за 2019 год снизилась на 2,5%, сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

"Госпрограммой "Энергосбережение" ставилась задача снизить энергоемкость ВВП в 2019 году на 1,3%. По данным Белстата, этот показатель за прошлый год составил 2,5%, - отметили в департаменте. - Энергоемкость ВВП Беларуси улучшилась по сравнению с Канадой и приблизилась к аналогичному показателю Финляндии. Среди промышленно развитых стран СНГ энергоемкость ВВП Беларуси ниже на 30% по отношению к аналогичному показателю РФ".

Как пояснили в департаменте, целевые показатели энергосбережения на 2019 год, установленные госпрограммой, выполнены большинством органов госуправления и регионов за исключением Витебского и Могилевского областных исполнительных комитетов, Министерства промышленности, а также концернов "Белгоспищепром", "Беллесбумпром" и "Беллегпром".

Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 2019 год составила 964,4 тыс. т условного топлива при плане 920 тыс. т. Наибольшую экономию ТЭР - 320,3 тыс. т условного топлива - удалось обеспечить благодаря внедрению в производство современных энергоэффективных (и повышения энергоэффективности действующих) технологий, процессов, оборудования и материалов.

Доля местных ресурсов в валовом потреблении ТЭР составила 16,2%. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в валовом потреблении ТЭР - 6,7%. Введены в эксплуатацию 25 теплоисточников на древесном и торфяном топливе, три ветроэнергетические и три биогазовые установки.

На финансирование энергосберегающих мероприятий госпрограммы в 2019 году предусмотрено было направить Br2,4 млрд. По итогам года освоено Br1,27 млрд (53,1% от плана). Из них по подпрограмме "Повышение энергоэффективности" освоено Br1,18 млрд, по подпрограмме "Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ" - Br94,4 млн. Основными источниками финансирования были собственные средства организаций и кредитные ресурсы банков (62,4% в общем объеме инвестиций). На долю местных бюджетов приходится 25,5%, республиканского - 6,6%.

Говоря о планах на 2020 год, в департаменте отметили, что глава государства в сфере энергосбережения поставил задачи по сдерживанию роста валового потребления ТЭР и сближению энергоемкости ВВП Беларуси по паритету покупательной способности со среднемировым значением этого показателя. Также большое внимание уделяется максимальному вовлечению в топливный баланс страны собственных ТЭР, в том числе ВИЭ.

Что касается международного сотрудничества, в 2020 году департамент продолжит подготовку и реализацию совместных с международными организациями проектов по повышению энергоэффективности и развитию использования ВИЭ.

В частности, продолжится совместный с Международным банком реконструкции и развития инвестиционный проект "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". Он предусматривает строительство и реконструкцию котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства с использованием там древесного топлива. Объем кредитных средств - $90 млн, период реализации - 2014-2021 годы.-0-