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12 октября 2021, 12:16

Энергоемкость ВВП Беларуси за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоемкость ВВП Беларуси за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь взяла курс на повышение энергоэффективности и энергосбережение. Благодаря вниманию главы государства к этим вопросам и государственной поддержке этого направления энергоемкость ВВП нашей страны за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза. Это существенный вклад в укрепление энергобезопасности, улучшение экологии, повышение качества жизни людей", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, работа по дальнейшему внедрению инновационных технологий, эффективному использованию традиционных энергоресурсов и альтернативных, неуглеводородных источников энергии в Беларуси будет продолжена. Важнейший приоритет - развитие атомной энергетики.

"Большой проект БелАЭС - это не только гарант повышения энергетической безопасности Беларуси, но и качественно новые возможности для развития национальной экономики, самые передовые технологии, тысячи новых рабочих мест", - отметил министр. Он подчеркнул, что с запуском двух блоков станции страна получит надежный экологичный источник энергии, который обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Выбросы парниковых газов будут ежегодно сокращаться более чем на 7 млн т. "Таким образом Беларусь внесет весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата", - добавил Виктор Каранкевич.

Министр выразил уверенность, что форум Energy Expo даст возможность его участникам изучить лучший опыт в сфере энергосбережения и энергоэффективности, обменяться знаниями, наметить новые перспективные проекты.-0-

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