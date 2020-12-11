Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции на этапе энергетического пуска, который планируется завершить в ближайшие дни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены", - отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. По информации пресс-службы, идет подготовка к переходу на следующий этап - опытно-промышленную эксплуатацию.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-

Первый энергоблок БелАЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии