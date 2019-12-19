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12:59
Студенческая сборная БГУ стала победителем Кубка Беларуси по шашкам
Спорт
12:58
Путин выступает против пересмотра минских соглашений по Украине
В мире
12:54
Путин: решение ВАДА по России носит политический оттенок
В мире
12:50
Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам среди школьников наградят в Минске 21 декабря
Общество
12:46
Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси
Общество
12:45
Теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, но с субботы пойдут дожди
Общество
12:38
Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ
Спорт
12:31
Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года
Экономика
12:28
В брестских кинотеатрах планируют обустроить новые залы
Регионы
12:21
В Барселоне горит здание рядом с собором Саграда Фамилия
В мире
12:17
В Минске пропал 10-летний мальчик
Происшествия
12:12
Момент наезда легковушки на пешехода в Гродно попал на видео очевидца
Происшествия
12:09
Празднование 100-летия комсомола Беларуси начинается с эстафеты добрых дел
Общество
12:07
Вокруг планеты: В Лапландии в 30-й раз открылся ледяной отель
Калейдоскоп
12:06
Минэнерго планирует ввод второго блока БелАЭС в 2021 году
Экономика
12:04
В США 17-летняя девушка угнала самолет и попыталась улететь из страны
Калейдоскоп
11:55
Пленум ВС обсуждает реализацию презумпции добросовестности налогоплательщика
Общество
11:51
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА
Общество
11:46
Профсоюзы образования и науки Беларуси и Египта договорились о сотрудничестве
Общество
11:42
Упущения в деятельности добровольных дружин выявлены в Гродненской области
Происшествия
11:38
Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря
Общество
11:36
Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
Экономика
11:35
Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода АЭС
Экономика
11:30
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Израиля
Политика
11:13
В Австралии объявлено ЧП из-за аномальной жары и лесных пожаров
В мире
11:11
В Смолевичах пенсионерка украла флейту
Происшествия
10:54
Минчанин похитил из магазина продукты и средства гигиены на Br950
Происшествия
10:45
"Вокруг страны наращивается военная мощь". Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси
Президент
10:33
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Слуцком районе
Происшествия
10:32
Двухмиллионную тонну продукции отгрузил сталепроволочный цех №1 БМЗ
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19 декабря 2019, 11:35
Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода АЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/energosistema-belarusi-sokratit-potreblenie-gaza-do-4-mlrd-kubm-posle-vvoda-aes-10491/
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АЭС
энергетика
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Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года
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Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
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Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси
В Минске пропал 10-летний мальчик
Пленум ВС обсуждает реализацию презумпции добросовестности налогоплательщика
Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря
Празднование 100-летия комсомола Беларуси начинается с эстафеты добрых дел
Профсоюзы образования и науки Беларуси и Египта договорились о сотрудничестве
Вокруг планеты: В Лапландии в 30-й раз открылся ледяной отель
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