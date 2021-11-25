ENSREG одобрила отчет Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось пленарное заседание Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG), в котором Госатомнадзор принял участие по видео-конференц-связи в качестве наблюдателя. На мероприятии обсуждены актуальные вопросы регулирования ядерной безопасности, включая отчет ENSREG о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. В результате обсуждения отчет был одобрен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госатомнадзора.

В отчете ENSREG отмечено, что в Национальном плане действий нашли отражение все рекомендации ENSREG 2018 года, которые были сформулированы по итогам партнерской проверки Национального доклада о стресс-тестах Белорусской АЭС. "Все действия, которые Госатомнадзор и БелАЭС решили предпринять, соответствуют сути рекомендаций ENSREG 2018 года", - говорится в сообщении.

Из 22 рекомендаций, изложенных в отчете ENSREG 2018 года, 17 были реализованы полностью и могут считаться выполненными. Действия, связанные с пятью рекомендациями, выполняются и соответствуют сути рекомендаций. Госатомнадзор и БелАЭС ускорили выполнение нескольких действий по сравнению с первоначальным графиком.

Эксперты ENSREG считают, что в выполнении Национального плана действий достигнут серьезный прогресс. "Отдельно отмечена открытость и транспатентность белорусской стороны, в том числе публикация Нацплана действий в открытом доступе на интернет-ресурсе Госатомнадзора, а также последовательное освещение организацией различных этапов партнерского обзора", - добавили в ведомстве.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская поблагодарила команду ENSREG во главе с ее руководителем Петтери Тииппана за конструктивное и плодотворное сотрудничество и совместную работу на всех этапах партнерского обзора. Она отметила, что в Национальный план действий в ноябре текущего года внесены дополнения, которые сформированы с учетом результатов реализации его мероприятий в 2019-2021 годах, а также по итогам взаимодействия с экспертами ENSREG в рамках партнерского обзора 2020-2021 годов. Начальник Госатомнадзора заверила, что все мероприятия Нацплана действий будут выполнены в установленные сроки и под надзором белорусского регулирующего органа.

ENSREG - независимая экспертная консультативная группа, созданная в 2007 году по решению Европейской комиссии. В ее состав входят высокопоставленные должностные лица национальных регулирующих органов по ядерной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и по радиационной защите, а также лица из государств Европейского союза, обладающие компетенцией в этих областях, и представители Европейской комиссии. Беларусь в лице Госатомнадзора приглашена в ENSREG в качестве наблюдателя в 2018 году.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016-2018 годах по процедуре Европейского союза и включали три этапа: самооценку БелАЭС, национальную оценку и партнерскую проверку Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG. В 2019 году Госатомнадзор совместно с заинтересованными сформировал соответствующий Национальный план действий.-0-