ENSREG одобрила предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет о партнерском обзоре национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС. Документ принят на основе консенсуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

В заявлении председателя ENSREG Марты Жиаковой, размещенном на сайте организации по итогам принятого документа, отмечается прогресс белорусской стороны, достигнутый в части рассмотрения рекомендаций ENSREG по приоритетным вопросам национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проделанной работы.

Безопасность ядерных установок в ЕС и в соседних странах является высшим приоритетом Европейской комиссии и национальных органов ядерной безопасности ЕС, отмечается на сайте ЕК. Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию АЭС.

Как сообщалось, эксперты Европейской комиссии и ENSREG посетили площадку БелАЭС 9-10 февраля 2021 года в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В состав группы под руководством генерального директора Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана вошли представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Украины, Финляндии. Они посетили объекты станции, ознакомились с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также задали интересующие вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции. Как отметили сами эксперты по итогам визита, белорусская сторона оказала им полное содействие в работе.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, партнерская проверка включает несколько этапов. Февральский визит - один из них. Впереди более продолжительный визит экспертов на БелАЭС, сроки которого будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором - Госатомнадзором - был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 год. Часть рекомендаций уже выполнена.-0-