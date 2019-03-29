Ермолович: Беларусь выполнила все условия для получения седьмого транша кредита ЕФСР

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская сторона выполнила все условия для получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас по кредиту Евразийского фона выполнены все условия. Мы информировали наших российских коллег о том, что условия седьмого транша выполнены в полном объеме. Надеемся, что в ближайшее время будет подготовлено и заключение экспертного совета фонда, и мы проведем заседание совета Евразийского фонда и примем решение. Какое это будет решение - положительное или отрицательное - его будет принимать совет фонда. Мы надеемся на положительное решение в скором времени. Это означает, что $200 млн седьмого транша мы сможем из этого источника привлечь", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-