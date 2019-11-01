Ермолович: Беларуси надо найти свою скорость реформы госсектора, чтобы получить желаемый результат

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитывая опыт других стран в реформировании государственного сектора, Беларуси следует найти свою скорость проведения подобной реформы, которая позволит достичь главной цели - повышения благосостояния госсектора. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович во время "Кастрычніцкага эканамічнага форума", передает корреспондент БЕЛТА.

В целом, отметил министр, разговоры об эффективности или неэффективности государственного сектора сегодня сильно преувеличены. Новые вызовы перед экономическими системами встают не только в Беларуси, это происходит во всех странах мира. И на первое место здесь выходит недостаток рабочей силы. В этой связи основная задача в рамках экономической системы - делать этими сокращающимися трудовыми ресурсами больший ВВП. Для этого нужны новые технологии, инвестиции, считает Максим Ермолович.

По его словам, для решения этой задачи и выстраивается реформа государственных предприятий. "Мы должны сделать государственные предприятия рыночно ориентированными, работать максимально эффективно. Должны привести в экономику инвестора с его технологиями и возможностями", - подчеркнул министр. Без этого собственные ресурсы малых стран не могут быстро генерировать технологии, поскольку любое технологическое новшество требует миллиарды долларовых затрат. Поэтому, считает глава Минфина, можно надеяться только на то, что будет приходить стратегический инвестор в традиционные для страны отрасли и привносить технологии.

Но для того, чтобы инвестор пришел, нужны соответствующая рыночная среда, система законодательства, налогообложения, а также ряд других факторов.

"То, что мы вырабатывали со Всемирным банком в области структурных преобразований, направленных на повышение эффективности экономики, направлено именно на решение этих задач: сделать рабочую силу более конкурентоспособной, госпредприятия - более эффективными, привлечь инвестора в экономику, чтобы производительность труда росла", - напомнил Максим Ермолович.

Это, добавил он, не легкий и не быстрый процесс, сопряженный с большими рисками социального характера. Поэтому все эти вопросы необходимо решать в комплексе. "Мы видим примеры других стран, которые шли более быстрыми темпами и в процессах приватизации госсобственности, и в процессах либерализации внутреннего законодательства. Есть и плюсы в этой быстрой реформе, есть и минусы. Мы должны найти свою комфортную скорость этих реформ, чтобы обеспечить то, ради чего работаем - повышение благосостояния госсектора".

По данным Минфина, государственный сектор ежегодно приносит бюджету Беларуси Br1,6 млрд (или $800 млн) дивидентов.-0-