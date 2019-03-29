Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр финансов Максим Ермолович отмечает наличие потенциального спроса для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нет каких-либо сдерживающих факторов для того, чтобы Беларусь вышла на рынок еврооблигаций. Тем не менее мы рассматриваем этот инструмент исключительно исходя из текущей стоимости заимствования. Наши бумаги торгуются на достаточно неплохом уровне. И есть возможность, потенциальный спрос для выхода Беларуси на рынок еврооблигаций. Мы постоянно возвращаемся к этой теме, исходя из той стратегии рефинансирования государственного долга, которую мы избрали. Сегодня Беларусь имеет широкий спектр возможностей для привлечения финансовых ресурсов на международных рынках капитала", - заявил министр.

Как сообщалось БЕЛТА, Беларусь в феврале 2018 года разместила еврооблигации на $600 млн на 12 лет под ставку 6,2%. Организаторами размещения еврооблигаций выступали Citi и Raiffeisen Bank International AG, соорганизатором - Банк развития Беларуси.

В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

В ноябре прошлого года Максим Ермолович не исключал возможности размещения евробондов после 2019 года. "Выход на евробонды не планируется на следующий (2019-й. - Прим. БЕЛТА) год - но это, опять же, покажет рынок. В последующие годы это планируется", - сказал он журналистам на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF 2018). Беларусь в среднесрочной перспективе будет привлекать на внешних рынках $1,5 млрд ежегодно. "Сколько из них будет евробондов - покажет состояние рынка, возможно, нуль, возможно, $1,5 млрд. Мы себя не ограничиваем в плане использования инструментов заимствований, - сказал в ноябре министр. - Фактор только один - стоимость заимствований".-0-

Ермолович: Raiffeisen Bank может стать одним из крупнейших кредиторов белорусской экономики "Raiffeisen изъявляет интерес по развитию торгового финансирования, инвестиционного сотрудничества именно в части финансирования инвестиционных проектов у нас в республике", - сказал министр финансов Максим Ермолович.

Минфин рассматривает возможность префондирования для обеспечения в будущем погашения валютных обязательств "Сейчас мы таргетируем не объемы, а ставки по заимствованиям. Это самый важный элемент управления государственным долгом на сегодняшний день", - подчеркнул министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Ермолович: Беларусь выполнила все условия для получения седьмого транша кредита ЕФСР "У нас по кредиту Евразийского фона выполнены все условия. Мы информировали наших российских коллег о том, что условия седьмого транша выполнены в полном объеме", - сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.