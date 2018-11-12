Ермолович: на переговорах по компенсации от налогового маневра в РФ нужно урегулировать много техвопросов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Максим Ермолович рассказал сегодня журналистам в Минске о том, как идет проработка вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.
Переговоры ведутся с привлечением всех заинтересованных. "Эксперты работают между собой, много технических вопросов надо урегулировать. Принципиальные есть вопросы. Все надо обсуждать", - сказал Максим Ермолович.
Он отметил, что стороны сверяют позиции. "Сверяем позиции, выясняем позицию своих коллег, понимаем, какие там есть особенности в этом процессе", - добавил министр. Что касается сроков, в которые Беларусь и Россия договорятся по механизму компенсации, то, по словам министра, это сложный вопрос.
Как сообщалось, Беларусь и Россия до конца года планируют проработать вопрос размера компенсаций. В России в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут предусмотрены внутренние механизмы компенсаций - бюджетные субсидии нефтяникам. В Беларуси подобного механизма сейчас нет. На переговорах обсуждается, как унифицировать эти подходы.-0-
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