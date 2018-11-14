Ермолович назначен полномочным представителем Беларуси в Совете ЕАБР

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Евразийского банка развития министра финансов Максима Ермоловича, его заместителем - министра экономики Дмитрия Крутого. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 13 ноября 2018 года №814, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ принят в соответствии с уставом Евразийского банка развития, утвержденного соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, и вступает в силу со дня его принятия.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-