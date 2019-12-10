Ермолович об условиях унификации акцизной политики с Россией - без ущерба для внутреннего рынка

10 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Россия ведут переговоры по унификации акцизной политики. При этом главным условием белорусской стороны на переговорах является требование, чтобы изменения не отразились негативно на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас ведутся переговоры по унификации акцизной политики и в рамках ЕАЭС, и в рамках наших взаимоотношений с Россией", - подтвердил министр, отвечая на вопрос о том, как гармонизация налогового законодательства с Россией может повлиять на цены на табачную продукцию в Беларуси.

"Президентом четко обозначены условия дальнейшего движения по акцизам: это не должно негативно повлиять на состояние внутреннего рынка, (увеличить.- Прим. БЕЛТА) оборот нелегальной продукции. Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения", - подчеркнул Максим Ермолович.-0-