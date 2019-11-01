Ермолович: предстоит понять, нужны ли Беларуси деньги МВФ на предлагаемых условиях

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси предстоит определиться, нужны ли ей кредитные ресурсы МВФ на предлагаемых условиях. Такое мнение сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" высказал министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович прокомментировал перспективы старта новой программы с Международным валютным фондом. Министр считает, что для начала нужно определиться, зачем привлекать эти кредитные ресурсы. "Мне кажется, это ключевой вопрос, на который нам надо ответить: нужны нам эти средства на тех условиях, которые предлагает МВФ, или нет", - считает он.

"Нужно сначала понять, зачем они нам нужны, чтобы потом сделать вывод, обращаться к МВФ за новой программой или нет", - добавил Максим Ермолович. Предстоит определить, какие проблемы необходимо устранить, чтобы обеспечить устойчивый высокий экономический рост. "Тогда будет понятно, помогут нам эти ресурсы сделать это или нет", - пояснил министр.

Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси работает с 29 октября по 5 ноября. В начале 2020 года ожидается миссия МВФ по статье IV устава фонда. В соответствии с этой статьей с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

Ранее МВФ дал прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году на 0,3%.-0-