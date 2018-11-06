ЕС готов оказывать Беларуси поддержку по развитию частного сектора экономики

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов оказывать Беларуси помощь в развитии частного сектора экономики. Об этом заявила сегодня журналистам на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018) глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы поддерживать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА) в тех сферах, которые страна сама определит, в частности в плане развития частного сектора", - сказала Андреа Викторин. По ее словам, в данном направлении ЕС уже делается довольно многое. В сотрудничестве с международными финансовыми институтами разработана дорожная карта поддержки малого и среднего предпринимательства. По мнению Андреа Викторин, нужно сосредоточиться именно на развитии частного сектора, поскольку он является своеобразным фундаментом экономики. "Кроме того, мы считаем, необходимо активизировать развитие регионов", - добавила глава представительства ЕС.

Во время дискуссии Андреа Викторин высказалась о подходах в привлечении иностранных инвестиций. Она считает важным заниматься изучением интересов инвесторов. "Мы со своей стороны готовы поддерживать Беларусь посредством фонда структурных реформ, а также готовы делиться собственным опытом через проект "Твининг", - отметила глава представительства ЕС. - Я очень рада, что у нас сейчас запущен проект с Национальным банком, в котором участвует консорциум из Польши, Германии и Литвы".

Кроме того, по словам Андреа Викторин, в Беларуси запускаются два проекта при поддержке Европейского союза по стимулированию и развитию частного сектора.-0-