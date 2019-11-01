ЕС отметил открытость Нацбанка Беларуси в реализации твининг-проекта и готовность внедрять новые идеи

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Беренд де Грот во время "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" отметил открытость Национального банка Беларуси при реализации твининг-проекта, а также его готовность к внедрению новых идей, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о проектах, реализованных в Беларуси при поддержке ЕС, Беренд де Грот отметил успешность твининг-проекта "Укрепление потенциала Национального банка Беларуси", реализованного консорциумом банков (Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы). По его словам, это был один из самых успешных твинингов, которые Евросоюз проводит в различных странах.

"Важно понимать и ценить ту открытость Национального банка, которая была продемонстрирована в этом проекте. Работники Нацбанка с радостью и энтузиазмом воспринимают новые идеи и готовы класть их в основу (своей работы. - Прим. БЕЛТА) на благо дальнейшего развития", - отметил Беренд де Грот.

Контракт твининг-проекта "Укрепление потенциала Национального банка Беларуси" был подписан 22 декабря 2017 года. Проект был реализован в 2018-2019 годах. Банки-партнеры делились передовым опытом, способствовали внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка. Бюджет проекта составил 1,15 млн евро.

Твининг - инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров, или бенефициаров. Твининг-проекты предполагают совместное использование экспертного потенциала органов государственного управления стран ЕС и стран-бенефициаров для достижения конкретно оговоренных обязательных практических результатов.-0-