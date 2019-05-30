ЕС поддержит Беларусь в развитии регионов, повышении конкурентоспособности и привлечении инвестиций

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз поддержит усилия Беларуси в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику. Такая договоренность достигнута на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Встреча прошла 29 мая. "Стороны обсудили широкий комплекс вопросов текущего состояния и перспектив взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом в сфере международной технической помощи. По итогам беседы достигнут ряд конкретных договоренностей о поддержке Европейским союзом усилий Республики Беларусь в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с ОЭСР, повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику", - отметили в правительстве.

Андреа Викторин с удовлетворением констатировала возросший объем средств, предоставляемых Европейским союзом Беларуси на цели модернизации и экономического развития как по линии международных финансовых институтов, так и различных региональных и двусторонних программ.

Александр Турчин также позитивно оценил динамику сотрудничества страны с ЕС и европейскими финансовыми институтами - Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, включая реализацию проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений. Он проинформировал главу представительства о приоритетах белорусского правительства в социально-экономической сфере и перспективных направлениях оказания Европейским союзом технического содействия стране. В частности, первый заместитель премьер-министра подчеркнул важность продолжения практики предоставления Европейским союзом кредитных ресурсов белорусским банкам в целях выдачи представителям малого и среднего бизнеса заемных средств в белорусских рублях.

Александр Турчин отметил также заинтересованность белорусской стороны в привлечении ресурсов Европейского инвестиционного банка на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения.-0-