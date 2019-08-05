ЕС поддержит проекты по повышению энергоэффективности в Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением "EU4Belarus: Механизм ресурсоэффективности для Беларуси", сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета стандартизации.

Бюджет новой совместной программы сотрудничества составляет 15 млн евро. Пилотными для нее станут Брестская и Гродненская области.

Программа поможет разработать меры по распространению инвестиционной деятельности, предполагающей экономию энергии, более эффективное управление ресурсами, модернизацию муниципальной и частной инфраструктуры.

Европейский союз также будет поддерживать диалог по вопросам государственной политики, координацию и взаимодействие между ключевыми заинтересованными сторонами в данной области (государственными ведомствами, местной администрацией и гражданским обществом), потенциальными инвесторами и другими игроками.-0-