ЕС поддержит три бизнес-инициативы по улучшению предпринимательской среды в регионах Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты по поддержке предпринимательства в Борисовском, Браславском и Хойникском районах стали победителями дополнительного конкурса во время проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Так, в Борисовском районе планируют создать региональный технопарк "Инката-Бор", который будет предоставлять предпринимателям образовательные, инжиниринговые и консалтинговые услуги. Ожидается, что к завершению инициативы в 2021 году в технопарке будет зарегистрировано не менее 16 резидентов, общее число работников составит 28 человек. Объем производства инновационной продукции будет около $1,3 млн.

В Браславском районе создадут центр поддержки предпринимателей, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции и агроэкотуризмом. Бизнесменам предложат готовые решения и практические инструменты для создания и развития бизнеса в сельских регионах. Ожидается, что в районе появятся бизнес-навигатор (единая интерактивная карта) и бизнес-школа (платформа, предлагающая обучающие мероприятия по созданию, развитию и продвижению бизнеса). На базе центра будет организовано не менее 50 рабочих мест, а количество малых и средних предприятий возрастет не менее чем на 15%.

Бизнес-центр "Трамплин" появится в Хойникском районе. Он представит серию бизнес-тренингов для начинающих предпринимателей и представителей развивающегося бизнеса, самозанятых, молодежи, женщин. Более 90 местных жителей повысят свои компетенции в бизнес-планировании, цифровизации бизнеса, развитии бизнес-партнерства и выходе на новые рынки. 15 компаний и 80 предпринимателей получат адресную помощь в развитии собственного дела: юридическое и бухгалтерское сопровождение, создание сайта.

Общий бюджет поддержки для трех инициатив составит $250 тыс. Их реализация поможет местному бизнесу эффективнее реагировать на изменения экономических условий, вызванных чрезвычайными ситуациями, как в случае с COVID-19. Помимо этого, новые инициативы будут способствовать созданию рабочих мест, повышению устойчивости бизнеса и увеличению численности малых и средних предприятий.

Всего к участию в дополнительном конкурсе была представлена 31 заявка из шести пилотных районов проекта. К рассмотрению были приняты 29 заявок.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-