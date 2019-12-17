ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз выделит более 1 млн евро на реализацию второго в Беларуси проекта программы Twinning, который будет направлен на укрепление потенциала управления геопространственными данными. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госкомимущества Андрей Гаев перед официальной презентацией проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект будет реализован Национальным кадастровым агентством Госкомимущества совместно с коллегами из Нидерландов и Испании. "Он рассчитан на два года и предусматривает выделение 1 млн 50 тыс. евро", - сказал Андрей Гаев.

"Актуальность проекта заключается в том, что сейчас у нас в стране большое внимание уделяется построению информационных ресурсов и систем - современных, позволяющих грамотно управлять недвижимостью в целом по стране для самых разных целей", - отметил председатель Госкомимущества.

Основной эффект от реализации проекта, по его словам, будет заключаться в получении тех знаний, которыми обладают коллеги из Нидерландов и Испании, для того, чтобы использовать этот опыт на территории Беларуси при совершенствовании законодательства.

Как отметил в беседе с журналистами руководитель проекта от Королевства Испания Фернандо Серрано, белорусской стороной, в частности Национальным кадастровым агентством, накоплен значительный объем информации. "Эта информация каким-то образом распространяется и доставляется потребителям. Благодаря изучению опыта директивы INSPIRE ее можно было бы распространять более эффективно стандартным опытом, с применением стандартных инструментов", - считает Фернандо Серрано.

По его словам, благодаря этому проекту НКА и государственные предприятия Беларуси в целом могли бы наладить более эффективный (с точки зрения как логистики, так и финансов) обмен информацией. Например, между адресным реестром и реестром населения.

Руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц считает, что реализация этого проекта укрепит потенциал Национального кадастрового агентства по выполнению его ключевых функций. "Успешная реализация проекта будет способствовать более глубокой цифровизации страны, а также упрощению и ускорению сделок между участниками экономической деятельности, что будет способствовать дальнейшему экономическому росту и повышению благосостояния населения", - убеждена Эвелина Шульц.-0-