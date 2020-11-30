"Есть несколько развилок" - Мясникович рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса в ЕАЭС

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот вопрос до сих пор присутствует в проекте стратегических направлений, здесь несколько развилок. У нас есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны (мы так рассчитываем) все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку", - напомнил Михаил Мясникович.

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Михаил Мясникович

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