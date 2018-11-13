Евдоченко рассказал о нюансах переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко рассказал журналистам о нюансах переговорного процесса по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Евдоченко подчеркнул, что заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф во время визита в Минск отметил наличие на всех уровнях в Беларуси поддержки идеи вступления в организацию и серьезность намерений белорусской стороны.

По словам первого замминистра, Беларусь не прекращает контактов с партнерами, изъявившими желание проводить с Минском переговоры в рамках вступления в ВТО, идет постоянный диалог. Он отметил, что Беларусь хотела бы "продолжить неформальные консультации, которые в дополнение к официальным переговорам показали свою эффективность". Касаясь вопросов, которые предстоит решить на пути присоединения, первый замминистра сказал, что есть в том числе запросы от членов ВТО по теме снижения уровня тарифной защиты, квот по допуску на рынок селхозпродукции, присутствия филиалов иностранных компаний в Беларуси.

"Сейчас не очень благоприятный период с точки зрения развития мировой торговли: набирает обороты протекционизм, усиливаются санкции и контрсанкции между крупными мировыми игроками рынка. Администрация США применяет жесткий подход ко всем государствам в части торговых отношений. К сожалению, и мы в этот период "попали под раздачу". Возможно, в другое время подход американской администрации в области чисто экономических, чисто торговых отношений был бы более либеральным", - считает он. Однако Минск должен учитывать данную ситуацию и готовиться к детальным и конкретным переговорам по каждому сектору.

Андрей Евдоченко обратил внимание, что на первоначальном этапе переговоров представители США задавали вопросы достаточно общего плана, о подходах правительства к макроэкономическим параметрам, функционированию экономики, о роли парламента. Много времени было посвящено вопросам общего содержания, а последний год американцы перешли конкретно к той тематике, которая связана с ВТО, стали задавать конкретные вопросы.

В рамках переговоров США предлагают Беларуси присоединиться к определенным отраслевым инициативам, которые охватывают в различных отраслях определенное количество товаров. "Например, предлагают присоединиться к соглашению по авиации, запчастям к самолетам. Это уже все элементы "ВТО-плюс", вступающая страна не имеет обязательств присоединения к такого рода соглашениям. Но, конечно, наши партнеры хотели бы воспользоваться удобной возможностью нашего присоединения к ВТО, чтобы мы пошли еще дальше и взяли на себя пакет "ВТО-плюс", - констатировал Андрей Евдоченко.

Он не исключает, что на более позднем этапе двусторонних переговоров с США, может быть, "потребуются и какие-то политические мероприятия в поддержку этого процесса - на уровне главы государства, правительства, МИД". "На заключительном этапе с американской стороной это будет комплексный подход", - считает первый замминистра.-0-