Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР консолидируют усилия по развитию экономик стран ЕАЭС

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития (ЕАБР) намерены консолидировать усилия по развитию экономик государств Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова.

"Согласованы предварительные подходы по консолидации усилий в развитии экономик государств союза", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества. "Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия ЕЭК и ЕАБР, а также о совершенствовании механизмов реализации проектов в реальном секторе и в рамках инфраструктурных платформ стран Евразийского экономического союза", - добавили в ЕЭК.-0-