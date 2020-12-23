Евразийская экономическая комиссия и Куба подготовят план сотрудничества до 2023 года

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Куба сформируют план сотрудничества до 2023 года. Практические аспекты взаимодействия с учетом предоставления Кубе статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС обсудили директор Департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян ​и посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Основное внимание стороны уделили повестке сотрудничества на предстоящие три года. Проект плана совместных мероприятий на 2021-2023 годы, содержащий предложения ЕЭК, ранее был передан кубинской стороне по дипломатическим каналам для включения встречных предложений.

"Мы готовы к оперативной проработке встречных предложений кубинской стороны с тем, чтобы уже в начале 2021 года достичь окончательного согласования плана и приступить к его реализации", - отметила Гоар Барсегян.

Фото eurasiancommission.org

План будет включать как общие вопросы сотрудничества, связанные с организацией работы совместной комиссии по взаимодействию, так и непосредственно вопросы взаимодействия в различных сферах.

Представители ЕЭК и Кубы акцентировали важность контактов между деловыми кругами государств-членов и Кубы. Представители бизнес-сообщества будут приглашаться к участию и в мероприятиях по линии совместной комиссии по взаимодействию, и ведущих конгрессно-выставочных мероприятиях по евразийской тематике. Речь идет о таких мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум, Астанинский экономический форум, Евразийский экономический форум и другие.

"Именно создание благоприятных условий для реализации бизнес-проектов является одним из главных показателей успешного развития интеграции", - сказала Гоар Барсегян.-0-