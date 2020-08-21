Евразийская интеграция позволяет усилить конкурентные преимущества белорусских производителей - Гурский

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая интеграция позволяет усилить конкурентные преимущества белорусских производителей, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

"Наша страна, руководствуясь национальными интересами, в свое время выступила одним из инициаторов, а в дальнейшем самым активным участником формирования и развития интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Цель евразийской экономической интеграции проста и понятна - создать условия для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проводить согласованную экономическую политику. Это позволяет существенно усилить конкурентные преимущества наших производителей. Иными словами, нам это выгодно. Такой подход может не нравиться только нашим конкурентам", - сказал Василий Гурский.

По его мнению, менять вектор внешнеэкономической политики нет никакой необходимости. "Кто нам мешает продолжать эффективно торговать в ЕАЭС и при этом продвигать свою продукцию в ЕС? - задал вопрос эксперт. - По существу, именно этим наша страна и занимается уже много лет. Идея диверсификации внешнеторговых отношений и выхода на европейские рынки давно реализуется в Беларуси".

"Внешнеэкономическая политика Беларуси отличается многовекторностью. Такой подход в наибольшей степени соответствует национальным интересам. Мы развиваем отношения и с Россией, и с Китаем, и со странами ЕС, и с Венесуэлой. Торгуем более чем со 150 странами", - отметил Василий Гурский.

Сразу переориентировать товарные потоки на европейский рынок вряд ли удастся, подчеркнул эксперт. "Наших производителей там не ждут. Рынки давно поделены и плотно заняты. Своих производителей европейские страны поддерживают. Но торговля здесь не самое главное. Кроме торговли, как в формате Союзного государства Беларуси и России, так и в формате ЕАЭС, активно развиваются взаимные кооперационные связи", - обратил внимание Василий Гурский. Взаимными поставками продукции связаны более 8 тыс. белорусских и российских предприятий. Это касается таких сфер, как производство транспортных средств, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, погрузчиков, экскаваторов, различной специализированной сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования, бытовой техники, потребительских товаров и химической продукции.

"Нельзя забывать и о геополитическом и имиджевом эффекте интеграции. В составе ОДКБ Беларусь получает гораздо большую степень защиты, при этом минимизирует военные расходы. На мировой арене авторитет Беларуси растет благодаря нашей позиции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", - подчеркнул ученый.

В Беларуси нет социального запроса на выход из ЕАЭС или Союзного государства, отметил Василий Гурский. "Понимая все преимущества евразийской экономической интеграции, с ЕАЭС подписали соглашения о свободной торговле Сербия, Вьетнам, Сингапур, частично Иран. Намереваются - Египет, Израиль. Идут переговоры с Индией. Очень недальновидно выходить из ЕАЭС нам, учредителям этого интеграционного объединения, когда другие туда стремятся", - считает он.-0-