Евразийская сеть промкооперации к концу 2020 года будет включать более 50 тыс. участников

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий к концу 2020 года будет включать более 50 тыс. участников, сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин во время панельной дискуссии "Инвестирование в будущее" на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"ЕЭК в целях создания благоприятных условий для развития кооперации и эффективного промышленного взаимодействия субъектов хозяйствования стран ЕАЭС приступила к созданию евразийской сети кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Эта сеть объединит региональные площадки промышленной субконтрактации в единое целое, что даст возможность предприятиям стран союза привлекать к сотрудничеству эффективных партнеров среди малого, среднего и крупного бизнеса, а также внедрять в производство передовые технологии, - отметил Александр Субботин. - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей как национальный оператор сети приступил к подключению сотен предприятий малого и среднего бизнеса Беларуси в евразийскую сеть. На данный момент уже насчитывается около 6 тыс. участников сети в целом по ЕАЭС. По расчетам и заявкам видим, что к концу 2020 года этих субъектов хозяйствования будет около 50 тыс.".

Перспективным направлением сотрудничества в ЕАЭС является интеграция технологий, таких как искусственный интеллект, космические и цифровые технологии. В начале этого года на БелАЗе обсуждался совместный кооперационный российско-белорусский проект по созданию беспилотной грузовой техники. "Эта ниша еще до конца не сформирована, в государствах ЕАЭС центры компетенций в сфере беспилотной техники пока формируются разрозненно. БелАЗ является первопроходцем в этой области, и его партнером выступает российская компания. Кроме того, "Гомсельмаш" и российские фирмы ведут работу по созданию беспилотной техники в секторе сельхозмашиностроения, - рассказал министр ЕЭК. - Мы предлагаем начать разработку соответствующих технических регламентов и стандартов для беспилотников, и наши специалисты на уровне ЕАЭС уже начинают проводить эту работу". Еще одним перспективным направлением интеграционного сотрудничества Александр Субботин назвал предоставление космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Проектом программы предусмотрено создание перспективного космического аппарата совместной орбитальной группировки спутников, а также системы услуг по предоставлению геоинформационных данных.

Страны ЕАЭС стремятся к повышению конкурентоспособности национальных экономик и созданию необходимых условий для привлечения инвестиций извне. При этом одним из ключевых вопросов является цифровая трансформация промышленности, создание единого цифрового пространства, формирование собственных цифровых платформ и совместный выход на внешние рынки. Цифровизация экономики - это тенденция глобального масштаба, которая меняет всю логику построения бизнеса, обратил внимание министр ЕЭК. По данным крупнейших международных консалтинговых агентств, доля цифровой экономики в мировом ВВП составляет почти 6%. "На пространстве ЕАЭС эта цифра пока дотягивает только до 2%. Одна из консалтинговых компаний присвоила ЕАЭС третье место в мире по количеству пользователей цифровыми сервисами, но в реальном секторе у нас есть отставание, - констатировал Александр Субботин. - По оценкам экспертов, только каждое седьмое предприятие у нас готово к технологиям "индустрии 4.0", а сильных промышленных лидеров, соответствующих этим стандартам, вообще не так много, есть только отдельные пилотные проекты. Наши страны только начали формировать собственные национальные программы по оцифровке промышленности и агропромышленного комплекса. С точки зрения интеграции на пространстве союза оцифровка важна в первую очередь в тех сферах, где создаются общие рынки и реализуются совместные компетенции. Важная стратегическая задача сегодня - обеспечить переход от локализации производства к локализации компетенций с выходом на рынки третьих стран. Здесь исходной точкой должно стать прогнозирование уникальных конкурентных преимуществ страны и союза на мировом рынке".-0-