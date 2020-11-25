Евразийский экономический форум не будет проводиться в декабре из-за эпидемиологической ситуации

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический форум решено не проводить в декабре из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее предлагалось провести форум в Минске во второй половине декабря в очном формате. По словам Ии Малкиной, вопрос о проведении этого мероприятия был рассмотрен 23 ноября на заседании Совета ЕЭК. "С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре текущего года", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-