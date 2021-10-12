Евразийский экономический форум пройдет 28-29 октября в Вероне

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIV Евразийский экономический форум состоится 28-29 октября в итальянской Вероне. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, один из организаторов и идейный вдохновитель форума президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского банка "Интеза" Антонио Фаллико, передает корреспондент БЕЛТА.

Антонио Фаллико рассказал, что мероприятие пройдет в смешанном формате: будет как очное присутствие участников, так и выступления по видеосвязи. "Очное присутствие свидетельствует не только об улучшении санитарной ситуации в Италии, - заметил он. - Самое важное - возможность возобновления контактов, прерванных пандемией".

В форуме примут участие члены правительств, политические и общественные деятели, руководители крупнейших компаний и финансовых организаций, дипломаты, эксперты, журналисты из разных стран от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаться будут наиболее актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве Большой Евразии. Также на полях мероприятия ожидаются деловые встречи предпринимателей.

По словам Антонио Фаллико, акцент будет сделан на экономике, которая должна подстраиваться под нужды общества, а также на теме социальной справедливости. В двухдневную программу включены, в частности, такие важные и актуальные темы, как "Стратегия развития и надежности источников энергии в рамках глобального экологического перехода", "Возможно ли Большое Евразийское партнерство от Атлантики до Тихого океана?", "Природный газ и зеленая экономика", "Экологический переход и циркулярная экономика", "Новые вызовы и возможности финансовой и банковской системы в условиях пандемии COVID-19", "Технологические инновации и цифровой переход как двигатели инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития", "Фармацевтический сектор в условиях COVID-19 проявил исключительную жизнеспособность, став одним из драйверов экономического развития. Надолго ли сохранится это явление?".

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию" и фонд "Росконгресс".-0-

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