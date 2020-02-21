Евразийский экономический форум пройдет в Минске в мае

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический форум пройдет 19 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Сегодня на заседании Совета ЕЭК, которое прошло в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, было утверждено положение о Евразийском экономическом форуме. "Форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран, - отметили в ЕЭК. - Его цель - объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС".

"Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве - члене ЕАЭС, которое председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению Высшего Евразийского экономического совета, чтобы в нем смогли принять участие главы государств", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Предполагается, что в форуме будут участвовать представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций.

"Ранее международный выставочный форум "Евразийская неделя" был преобразован в Евразийский экономический форум решением Высшего Евразийского экономического совета", - напомнили в ЕЭК.-0-