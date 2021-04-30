Евразийский межправительственный совет рассмотрел вопрос об ассортиментных перечнях в Беларуси

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет 29-30 апреля в Казани рассмотрел вопрос об установлении в Беларуси ассортиментных перечней для предприятий торговли. Об этом по его итогам рассказала на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается вопроса, который был инициирован Республикой Беларусь в части отмены решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 марта 2021 года №24, то хотелось бы отметить, что межправсовет принял решение и по просьбе Беларуси продлил до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован Республике Беларусь для устранения данного барьера", - сообщила Ия Малкина.-0-