Евразийский межправсовет обсудил формирование в кратчайшие сроки условий возобновления транспортного сообщения

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого состоялось сегодня в Ереване, обсудил возможность формирования в кратчайшие сроки условий для возобновления сообщения всеми видами транспорта между странами Евразийского экономического союза. Об этом во время онлайн-брифинга по итогам заседания сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одна важная тема, которая сегодня была достаточно подробно обсуждена, и представитель России госпожа Попова (Анна Попова, глава Роспотребнадзора. - Прим. БЕЛТА) лично доложила главам правительств информацию по этому вопросу, - это возобновление безопасного пассажирского транспортного сообщения между государствами ЕАЭС с учетом роста заболеваемости коронавирусом, - сказала Ия Малкина. - Безусловно, это очень актуальная тема, она волнует все государства-члены и одновременно вызывает большую обеспокоенность у комиссии с точки зрения необходимости работы экономик и движения как граждан, так и грузопотоков. На заседании речь шла о возможности формирования в кратчайшие сроки перечня условий и взаимно признаваемых документов, которые позволят гражданам государств-членов перемещаться всеми видами транспорта. Госпожа Попова доложила главам правительств, как продвигается процесс в этом направлении, какие промежуточные договоренности есть у санитарно-эпидемиологических служб государств-членов".-0-