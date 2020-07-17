Евразийский межправсовет определил дальнейшее развитие системы маркировки товаров

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло сегодня в Минске, принято распоряжение "О ходе реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года и дальнейшем развитии системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Премьер-министры стран Евразийского экономического союза согласовали системные подходы к введению маркировки товаров, независимо от вида продукции и уровня внедрения маркировки - на весь союз, на несколько государств или на уровне одного государства", - отметили в ЕЭК.

Документом установлен срок внесения государствами - членами ЕАЭС уведомлений о намерении ввести маркировку на своей территории - не позднее девяти месяцев до запрета на оборот немаркированной продукции. Кроме того, дано поручение Совету ЕЭК утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых товаров. "Таким образом, удастся не допустить возникновения барьеров на рынке союза, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки", - убеждены в ЕЭК.

Распоряжение ЕМПС акцентирует также внимание государств - членов ЕАЭС на необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других систем контроля, помимо маркировки. Для этого предлагается на национальном уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов.

"На заседании межправсовета стороны обсудили предложение России о введении маркировки молочной продукции и договорились продолжить работу в рамках процедур, установленных соглашением о маркировке товаров средствами идентификации", - добавили в ЕЭК.-0-