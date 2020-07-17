Евразийский межправсовет отменяет таможенные отметки на бумажных носителях

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Минске принял решение об отмене с 1 марта 2021 года при совершении таможенных операций в электронном виде дополнительных отметок на бумажных носителях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Заказчиками проставления отметок таможенных органов на бумажных документах при совершении таможенных операций в электронном виде являются не таможенные, а другие контролирующие органы или сами участники внешнеэкономической деятельности, - пояснили в ЕЭК. - Причины этого - сохраняющиеся требования в национальных актах и отсутствие в ряде случаев взаимодействия в электронном виде государственных органов между собой и с участниками внешнеэкономической деятельности. Решение межправсовета активизирует работу по переводу национальных нормативных актов в различных сферах на информационные рельсы".

Исключениями станут случаи оформления разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории союза, оформления изменения, удаления, уничтожения или замены средств идентификации, а также совершения таможенных операций, связанных с соблюдением маршрута перевозки товаров, установленного в отношении тех из них, которые помещены под таможенную процедуру таможенного транзита. "Кроме того, это касается случаев, когда невозможно обеспечить совершение таможенных операций в электронном виде в связи с техническими сбоями, и случаев поступления в таможенный орган мотивированного обращения лица о проставлении отметок таможенных органов на бумажном носителе", - добавили в пресс-службе.-0-