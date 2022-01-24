Евразийский межправсовет рассмотрит реализацию соглашения о навигационных пломбах

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет рассмотрит реализацию соглашения о навигационных пломбах в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Советом комиссии поручено внести на рассмотрение Евразийского межправительственного совета вопрос о реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Комиссия продолжает активно работать в этом направлении", - сказала Ия Малкина.
Она напомнила: для развития системы таможенного транзита в ЕАЭС, которая предусмотрена стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 10 декабря 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС приняли решение подписать соглашение о применении в союзе навигационных пломб, а также соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
"Соглашение о навигационных пломбах предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле. Речь идет о санкционных товарах, алкоголе, табаке, - отметила представитель ЕЭК. - Применение соглашения о навигационных пломбах позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах союза и повысить транзитную привлекательность государств - членов союза, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории союза".
Ия Малкина сообщила, что для реализации соглашения о навигационных пломбах подготовлен план мероприятий по внедрению в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок, который предусматривает целый комплекс мероприятий. Утвердить план предполагается распоряжением Совета ЕЭК.
"Срок запуска системы отслеживания и динамика дальнейшей работы по развитию системы транзита зависят от сроков ратификации в государствах-членах соглашения о навигационных пломбах и соглашения о гарантийных механизмах, а также от реализации государствами-членами и комиссией запланированных мероприятий", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-