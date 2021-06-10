10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийскую систему обеспечения качества разработают в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам участия председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в итоговом заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России.

"Нам необходимо создавать мотивационные механизмы, чтобы обеспечивать качество по полному технологическому циклу. И не только лекарственных препаратов, но и ликвидных товаров обрабатывающей промышленности", - заявил председатель Коллегии ЕЭК.

Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденная главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, предусматривает комплекс мер по повышению качества и безопасности обращаемой на рынке союза продукции. "К приоритетам в этой области относится создание Евразийской системы обеспечения качества, концепция которой будет разработана в ближайшее время, - проинформировали в ЕЭК. - Реализация этой инициативы позволит скоординировать усилия по вопросам безопасности в рамках единой системы технического регулирования союза, решить вопросы повышения качества и конкурентоспособности союзной продукции на внутренних и внешних рынках".

Другое предложение ЕЭК - создать комплексную Евразийскую программу импортозамещения. "Все наши страны имеют национальные программы импортозамещения, но необходима их гармонизация, чтобы была взаимодополняемая специализация, которая повысит конкурентоспособность наших товаров на внутренних и внешних рынках", - отметил Михаил Мясникович.

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, достижение необратимости интеграции и повышение ее эффективности возможны путем формирования евразийских транснациональных компаний. Такая кооперация будет основана на взаимном экономическом интересе бизнеса, меньше потребуется административных решений, чтобы сблизить позиции по тем или иным направлениям.

Михаил Мясникович отметил эффективное сотрудничество ЕЭК с Минпромторгом России. В частности, благодаря системной совместной работе решен вопрос доступа к государственным закупкам РФ поставщиков из стран союза. Он также призвал Минпромторг России принять активное участие в реализации основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.-0-