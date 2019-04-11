11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 11 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился сегодня на Br0,0102 и составляет Br2,1131 за $1 (на торгах 10 апреля - Br2,1233 за $1).
Евро подешевел на Br0,0084 до Br2,3838 за 1 евро (10 апреля - Br2,3922 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0035 до Br3,2815 за 100 российских рублей (10 апреля - Br3,278 за 100 российских рублей).-0-
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