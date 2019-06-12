12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,001, его курс составил Br2,0722 за $1 (на торгах 11 июня - Br2,0712 за $1).

Евро вырос на Br0,0038 до Br2,3489 за 1 евро (11 июня - Br2,3451 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2022 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2118 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют