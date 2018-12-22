22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 22 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,018 и составляет Br2,1408 (21 декабря - Br2,1228 за $1).

Евро вырос на Br0,0043 до Br2,4354 (21 декабря - Br2,4311 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0108 до Br3,1074 за 100 российских рублей (21 декабря - Br3,1182 за 100 российских рублей).-0-

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