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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 7 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,013 до Br2,6676 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0331, его курс составил Br3,1684 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0398 и составил Br3,4348 за 100 российских рублей.-0-
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