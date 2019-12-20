20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал на торгах 20 декабря. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,005 до Br2,0997 за $1 (19 декабря - Br2,1047 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0067 и стоит Br2,3346 за 1 евро (19 декабря - Br2,3413 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0018 и составляет Br3,3688 за 100 российских рублей (19 декабря - Br3,3671).-0-

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