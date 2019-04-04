4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар подорожали на торгах 4 апреля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос сегодня на Br0,0011 и составляет Br2,1428 за $1 (на торгах 3 апреля - Br2,1417 за $1).

Евро подорожал на Br0,0007 до Br2,407 за 1 евро (3 апреля - Br2,4063 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 до Br3,2787 за 100 российских рублей (3 апреля - Br3,2883 за 100 российских рублей).-0-

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