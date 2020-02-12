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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
12 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 12 февраля подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0005 и составляет Br2,1919 за $1 (на торгах 11 февраля - Br2,1924 за $1).
Евро подорожал на Br0,0005 и составляет Br2,3923 за 1 евро (11 февраля - Br2,3918 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0514 и составляет Br3,48 за 100 российских рублей (11 февраля - Br3,4286).-0-