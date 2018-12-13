13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 13 декабря подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0066 и составляет Br2,1204 (12 декабря - Br2,127 за $1).
Евро подорожал на Br0,0051 до Br2,4136 (12 декабря - Br2,4085 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0012 до Br3,2021 за 100 российских рублей (12 декабря - Br3,2009 за 100 российских рублей).-0-
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