14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 14 декабря подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0016 и составляет Br2,122 (13 декабря - Br2,1204 за $1).

Евро подешевел на Br0,0094 до Br2,4042 (13 декабря - Br2,4136 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0086 до Br3,1935 за 100 российских рублей (13 декабря - Br3,2021 за 100 российских рублей).-0-

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