18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 18 июля подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,004 до Br2,0301 за $1 (на торгах 17 июля - Br2,0341 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0024 и составил Br2,2811 за 1 евро (17 июля - Br2,2787 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на 0,0007 до Br3,2318 за 100 российских рублей (17 июля - Br3,2311).-0-
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