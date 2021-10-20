Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 20 октября подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0004 - до Br2,4381 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0034 - его курс составил Br2,8348 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0017 и составил Br3,434 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах